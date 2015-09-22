Ярош: "Правий сектор" знаходиться у процесі входження в центр спецоперацій "Альфа"

Про це заявив лідер ДУК Правий сектор Дмитро Ярош, пише Українська правда.

"Зараз відбувається процес входження в центр спеціальних операцій "Альфа" на базі 8-го батальону, який знаходиться в секторі М. Вже попрацювала комісія і провела людей, які їм підійшли – це декілька десятків бійців, які вже мають підписувати контракти", - запевнив він.

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За його словами входження бійців у центр спецоперацій – найбільш підходящий варіант.

"Для нас це більш підходящий варіант. Для багатьох наших хлопців, які не можуть за станом здоров’я, за інших причин увійти в офіційні структури, оце от входження в "Альфу" дає можливість працювати як допоміжним підрозділам. Тобто для нас це ідеальна схема, ми її прийняли", - поясни Ярош.

Лідер ДУК зазначив, що бійці, які не ввійдуть у центр спецоперацій "будуть працювати як допоміжні волонтерські підрозділи при цих хлопцях, які вже увійдуть в структуру".