Комбата 28-ї бригади, підозрюваного в отриманні хабара в 1,1 мільйона, звільнили в залі суду

Як передає кореспондент УНІАН, відповідне рішення прийняв сьогодні ввечері Приморський районний суд Одеси.

Представник обвинувачення наполягав на взятті під варту, однак головуючий у процесі суддя Віктор Іванов визнав можливим не застосовувати запобіжний захід.

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Пушкаря відпустили прямо в залі суду. Висунуті в його адресу звинувачення він не визнав.

Як повідомляв УНІАН, 21 вересня ввечері військова контррозвідка Служби безпеки України, спеціальний підрозділ "Альфа" і слідчі військової прокуратури Південного регіону затримали командира батальйону 28-ї окремої механізованої бригади Збройних сил України за підозрою в отриманні неправомірної вигоди у розмірі 1 млн 100 тис. грн.

Як написав у Facebook заступник генерального прокурора, головний військовий прокурор України Анатолій Матіос, вказаний військовослужбовець отримав хабар за сприяння у фінансуванні тероризму та співучасть в організації незаконного в'їзду 10-ти транспортних засобів з вантажем на тимчасово окуповані території Донецької області.