Комбат 28-ої бригади "заробив" мільйон на пропуску контрабанди у зоні АТО - Матіос
Увечері в понеділок, 21 вересня, військова контррозвідка Служби безпеки України, спеціальний підрозділ "Альфа" і слідчі військової прокуратури Південного регіону затримали командира батальйону 28-ї окремої механізованої бригади Збройних сил України за підозрою в отриманні неправомірної вигоди у розмірі 1 млн 100 тис. грн.
Про це у Facebook повідомив заступник генерального прокурора, головний військовий прокурор України Анатолій Матіос.
За даними прокуратури, вказаний військовослужбовець отримав хабар за сприяння у фінансуванні тероризму та співучасть в організації незаконного в'їзду 10-ти транспортних засобів з вантажем на тимчасово окуповані території Донецької області.
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"Прикро і сумно. Вдень захищав Україну, а вночі набивав свій карман. Наживався на війні і горі інших людей. Таке от життя, українські реалії, і зарадити цьому може лише закон. Закон для всіх, без винятків і поділів на патріотів і не патріотів. Без цього нам дорога в прірву хаосу і беззаконня, самосуду і жорстокості. Нам не можна цього допустити", – підкреслив Матіос.
Три години тому військова контрозвідка СБУ, Альфа та слідчі військової прокуратури Південного регіону затримали за підоз...Posted by Анатолій Матіос on Monday, 21 September 2015