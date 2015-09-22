Комбат 28-ої бригади "заробив" мільйон на пропуску контрабанди у зоні АТО - Матіос

Про це у Facebook повідомив заступник генерального прокурора, головний військовий прокурор України Анатолій Матіос.

За даними прокуратури, вказаний військовослужбовець отримав хабар за сприяння у фінансуванні тероризму та співучасть в організації незаконного в'їзду 10-ти транспортних засобів з вантажем на тимчасово окуповані території Донецької області.

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"Прикро і сумно. Вдень захищав Україну, а вночі набивав свій карман. Наживався на війні і горі інших людей. Таке от життя, українські реалії, і зарадити цьому може лише закон. Закон для всіх, без винятків і поділів на патріотів і не патріотів. Без цього нам дорога в прірву хаосу і беззаконня, самосуду і жорстокості. Нам не можна цього допустити", – підкреслив Матіос.