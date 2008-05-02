Нафта знову дорожчає

Зростання цін на нафту поновилося сьогодні на світових товарних ринках, коли вона подолала рівень в 113 дол за барель. Попит зріс після повідомлення про бомбардування сьогодні ВПС Туреччини північних районів Іраку - зони дій загонів Курдської робітничої партії, передає ІТАР-ТАРС .

Бомбардування півночі Іраку турецькою авіацією тривають уже другу добу поспіль. На світових ринках зростає побоювання щодо можливої перерви в постачанні енергоносія з важливого нафтовидобувного району, яким є північ Іраку.

Як наслідок сьогодні на 15.00 за Києвом ціна бареля нафти на електронних торгах Нью-йоркській товарній біржі збільшилася на 58 центів і сягнула 113,10 дол, зазначає ICTV.

На Лондонській нафтовій біржі на цю годину за барель давали 111,28 дол або на 78 центів більше, ніж на момент початку торгів сьогодні.