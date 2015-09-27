Спійманий на хабарі Кашуба за тиждень до цього їздив на антикорупційний тренінг до Німеччини

Затриманий 11 вересня на хабарі колишній керівник Державної служби зайнятості Ярослав Кашуба незадовго до цього їздив до Німеччини для проходження тренінгу з попередження корупції.

Про це у своїй статті для ZN.UA пише директор Інституту світової політики Альона Гетьманчук.

За її інформацією, Кашуба разом з іншими співробітниками служби зайнятості проходили навчання в Бонні 3 вересня. Захід відбувся на запрошення німецької сторони.

Як пише Гетьманчук, ті німецькі політики, які займаються боротьбою з корупцією в Україні, досі не можуть прийти в себе від цієї ганебної історії.

Нагадаємо, 11 вересня голову Держслужби зайнятості Ярослава Кашубу затримали під час отримання хабара в 600 тисяч грн. Чиновника затримали у службовому автомобілі у центрі Києва під час отримання хабара у розмірі 622 тисяч гривень. Через кілька днів після інциденту міністр соціальної політики України Павло Розенко звільнив всіх керівників Державної служби зайнятості.