Спійманий на хабарі Кашуба за тиждень до цього їздив на антикорупційний тренінг до Німеччини

14:51, 27 вересня 2015
Суспільство
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Кашуба разом з іншими співробітниками служби зайнятості проходили навчання в Бонні 3 вересня. Захід відбувся на запрошення німецької сторони

Фото УНИАН

Затриманий 11 вересня на хабарі колишній керівник Державної служби зайнятості Ярослав Кашуба незадовго до цього їздив до Німеччини для проходження тренінгу з попередження корупції.

Про це у своїй статті для ZN.UA пише директор Інституту світової політики Альона Гетьманчук.

За її інформацією, Кашуба разом з іншими співробітниками служби зайнятості проходили навчання в Бонні 3 вересня. Захід відбувся на запрошення німецької сторони.

Як пише Гетьманчук, ті німецькі політики, які займаються боротьбою з корупцією в Україні, досі не можуть прийти в себе від цієї ганебної історії.

Нагадаємо, 11 вересня голову Держслужби зайнятості Ярослава Кашубу затримали під час отримання хабара в 600 тисяч грн. Чиновника затримали у службовому автомобілі у центрі Києва під час отримання хабара у розмірі 622 тисяч гривень. Через кілька днів після інциденту міністр соціальної політики України Павло Розенко звільнив всіх керівників Державної служби зайнятості.

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