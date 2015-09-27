Спійманий на хабарі Кашуба за тиждень до цього їздив на антикорупційний тренінг до Німеччини
Кашуба разом з іншими співробітниками служби зайнятості проходили навчання в Бонні 3 вересня. Захід відбувся на запрошення німецької сторони
Затриманий 11 вересня на хабарі колишній керівник Державної служби зайнятості Ярослав Кашуба незадовго до цього їздив до Німеччини для проходження тренінгу з попередження корупції.
Про це у своїй статті для ZN.UA пише директор Інституту світової політики Альона Гетьманчук.
За її інформацією, Кашуба разом з іншими співробітниками служби зайнятості проходили навчання в Бонні 3 вересня. Захід відбувся на запрошення німецької сторони.
Як пише Гетьманчук, ті німецькі політики, які займаються боротьбою з корупцією в Україні, досі не можуть прийти в себе від цієї ганебної історії.
Нагадаємо, 11 вересня голову Держслужби зайнятості Ярослава Кашубу затримали під час отримання хабара в 600 тисяч грн. Чиновника затримали у службовому автомобілі у центрі Києва під час отримання хабара у розмірі 622 тисяч гривень. Через кілька днів після інциденту міністр соціальної політики України Павло Розенко звільнив всіх керівників Державної служби зайнятості.