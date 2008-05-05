Водієві джипа, який у Харкові збив на смерть 6 людей, світить від 7 до 12 років

Щодо водія джипа, який 2 травня на трамвайній зупинці у Харкові на смерть збив шістьох людей, порушено кримінальну справу за ознаками ст. 286 ч. 3 Кримінального кодексу України (порушення правил дорожнього руху, яке спричинило загибель кількох осіб).

Як повідомили кореспонденту УНІАН у Центрі громадських зв’язків Головного управління МВС України в Харківській області, водій затриманий згідно зі ст. 115 Кримінально-процесуального кодексу України. Проводяться відповідні слідчо-оперативні дії та необхідні експертизи.

Ст. 286 ч. 3 Кримінального кодексу передачає покарання у вигляді позбавлення волі на термін від 7 до 12 років.

Як повідомляв УНІАН, 2 травня у Харкові 37-річний водій автомобіля "Міцубісі" виїхав на трамвайну зупинку, де збив шістьох людей. Після цього «Міцубісі» зіткнувся з автомобілем "Форд", що їхав у попутному напрямку.

Водій перебував у стані алкогольного сп`яніння, що підтверджено результатами досліджень у наркологічному центрі.