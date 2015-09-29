Суд залишив під вартою свободівця Гуменюка, який влаштував теракт під Радою

Як передає кореспондент УНІАН, відповідну ухвалу сьогодні оголосила колегія суддів Апеляційного суду Києва, задовольнивши таким чином клопотання прокуратури, в якому висловлювалося необхідність залишити Гуменюка під вартою.

“Заслухавши думки сторін - учасників процесу - суд дійшов висновку: ухвалу слідчого-судді Печерського районного суду Києва залишити без змін. Апеляційну скаргу адвокатів - без задоволення”, - зазначається у рішенні суду.

Читайте такожПомер ще один боєць Нацгвардії, поранений під час сутичок під Радою

Як повідомляв УНІАН, 31 серпня під Верховною Радою після ухвалення в першому читанні змін до Конституції в частині децентралізації почалися сутички між мітингувальниками і співробітниками правоохоронних органів. Агресивно налаштовані учасники мітингу почали штурмувати ВР, кидати бруківку, димові шашки. Також було кинуто бойову гранату. Загинули четверо бійців Нацгвардії. Ще близько 150 осіб постраждали.

Того ж дня за підозрою у застосуванні гранати було затримано екс-бійця спецбатальйону МВС “Січ” Гуменюка.

2 вересня Печерський райсуд Києва обрав Гуменюку запобіжний захід у вигляді арешту терміном на два місяці.