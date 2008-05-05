Заборгованість із зарплати в Києві, Севастополі і на Волині збільшилася в 2-3 рази

Заборгованість із виплати заробітної плати в Україні в першому кварталі цього року зросла порівняно з початком року на 3,5% (або на 23,7 млн. грн.) і на 1 квітня становила 692,4 млн. грн.

Про це повідомляється на офіційному сайті Державного комітету статистики.

За даними Держкомстату, найбільші темпи зростання заборгованості в першому кварталі зафіксовано в Києві, Севастополі і Волинській області. Так, на 1 квітня в Києві сума заборгованості становила 14,1 млн. грн., що на 114% (або на 7,5 млн. грн.) вище порівняно з 1 січня цього року. У Севастополі сума заборгованості на 1 квітня становила 1,4 млн. грн. (вище на 250%, або на 1 млн. грн.). У Волинській області на 1 квітня сума заборгованості становила 5,2 млн. грн. (зростання на 100%, або на 2,6 млн. грн.).

Помітне зростання заборгованості із зарплати зафіксовано ще в декількох областях. У Херсонській області сума заборгованості на 1 квітня становила 13,1 млн. грн. (зростання на 52%, або на 4,5 млн. грн.); у Львівській області - 31,3 млн. грн. (зростання на 38%, або на 8,7 млн. грн.); Сумській - 22,8 млн. грн. (зростання на 34,9%, або на 5,9 млн. грн.); Харківській - 70,4 млн. грн. (зростання на 26,8%, або на 14,9 млн. грн.); Житомирській – 18,5 млн. грн. (зростання на 27%, або на 4 млн. грн.).

У ряді регіонів зростання заборгованості із зарплати з початку року становило 11-13%: у Автономній Республіці Крим – до 50,1 млн. грн., Дніпропетровській області – до 37,3 млн. грн.

Водночас зафіксовано скорочення заборгованості із зарплати в областях, де ця цифра зазвичай найбільш висока. Так, на 1 квітня ц.р. сума заборгованості із зарплати становила: у Донецькій області – 154,4 млн. грн. (скорочення заборгованості проти початку року на 8,6%, або на 14,6 млн. грн.); у Луганській – 58,7 млн. грн. (скорочення на 24,5%, або на 19,1 млн. грн.); Кіровоградською – 25,2 млн. грн. (скорочення на 24%, або на 8,2 млн. грн.).

Також, за даними Держкомстату, порівняно з 1 квітня 2007 року заборгованість із зарплати в цілому по Україні скоротилася на 21,3%, або на 188,4 млн. грн. (тоді заборгованість становила 880,8 млн. грн.).