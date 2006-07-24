Їдеш - давай гроші, стоїш - давай гроші

Головне управління цінової політики Київської міської державної адміністрації запровадило диференційовані тарифи на паркування автомобілів у Києві, залежно від зони паркування.

Про це УНІАН повідомили в прес-службі КМДА.

Зокрема, паркування в першій зоні, що включає центральну частину столиці - найдорожче. Ця зона включає в себе Європейську площу, вулиці Трисвятительску, Михайлівську, Велику Житомирську, Володимирську, Льва Толстого, площа Льва Толстого, Велику Васильківську, Саксаганського, Еспланадну, Басейну, Шовковичну та Грушевського.

За годину паркування у ній водій легкового автомобіля повинен платити 10 грн., водій вантажівки або автобусу - 20 грн., водій великовантажного автомобіля з причепом - 30 грн.

За добу паркування на нічному або цілодобовому паркувальному майданчику в цій зоні водії різного транспорту повинні платити відповідно 15, 30 і 45 грн.

До другої зони входять вулиці Набережно-Хрещатицька, Ярославська, провулок Ярославський, Нижній Вал, Глибочицька, Артема, Мечнікова, Теліги, Довженко, Індустріальна, Чоколовський бульвар, Червонозоряний проспект, Московська площа, бульвар Дружби народів, Набережне шосе. Вартість години паркування в цій зоні становить 6, 12 і 18 грн., доби - 10, 20 і 30 грн. відповідно.

До третьої зони входять усі вулиці, проспекти і площі, розташовані між другою зоною та межами Києва. Година паркування тут коштує 3, 6 і 10 грн., а доба - 5, 6 або 10 грн. відповідно.

При цьому паркування транспорту на термін до 5 хвилин є безкоштовним, на термін від 5 до 30 хвилин - застосовується половинний тариф, що діє також для пільгових категорій населення.