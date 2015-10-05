В окупованій Керчі невідомі продовжують обливати чорною фарбою портрети Путіна (фото)
Черговий забризканий білборд із зображенням президента Росії розташований по вулиці Ворошилова, повідомляють очевидці.
Також нецензурний напис на адресу російського президента з'явився на паркані біля сміттєвого майданчика у житловому кварталі по вулиці Будьонного, передає Крим.Реалії.
За словами місцевих жителів, працівники комунальних служб не намагалися ні відмити, ні зафарбувати напис.
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Як повідомляв УНІАН, серія нападів на зображення Путіна в цьому кримському місті почалася в кінці серпня. Тоді невідомі обірвали обличчя президента РФ, зображене на плакаті білборда на вулиці Ворошилова.
13 вересня сайт Kerch.FM повідомив про черговий «замах» на обличчя російського президента - білборд з його зображенням облили чорною фарбою.