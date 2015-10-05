В окупованій Керчі невідомі продовжують обливати чорною фарбою портрети Путіна (фото)

Також нецензурний напис на адресу російського президента з'явився на паркані біля сміттєвого майданчика у житловому кварталі по вулиці Будьонного, передає Крим.Реалії.

За словами місцевих жителів, працівники комунальних служб не намагалися ні відмити, ні зафарбувати напис.

Читайте такожДо приїзду головного окупанта анексований Крим "прикрасили" білбордами з його портретом (фото)

Як повідомляв УНІАН, серія нападів на зображення Путіна в цьому кримському місті почалася в кінці серпня. Тоді невідомі обірвали обличчя президента РФ, зображене на плакаті білборда на вулиці Ворошилова.

13 вересня сайт Kerch.FM повідомив про черговий «замах» на обличчя російського президента - білборд з його зображенням облили чорною фарбою.