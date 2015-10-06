Краматорськ готовий до початку опалювального сезону

Про це на апаратній нараді виконкому заявили представники всіх трьох теплопостачальних підприємств Краматорська, передає kramatorsk.info. Вже зараз внутрішньоквартальні, так і будинкові системи поступово заповнюються водою, проводяться технологічні процедури до початку опалювального сезону.

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На міській ТЕЦ накопичили 12 тис. тонн вугілля, в даний момент вирішено питання із залізничним транспортом, і на добу для Краматорська вантажиться за 30-50 вагонів палива. Як запевнили представники теплопостачальних підприємств, опалювальний сезон в Краматорську почнеться у встановлені терміни.