Джемілєв розповів, коли може вирішитися питання "енергетичної блокади" Криму

Про це пише Радіо Свобода.

«Ми очікуємо, що доручення президента про скасування закону про вільну економічну зону, буде прийняте і у нас не буде необхідності самим блокувати, це зробить держава», – додав він.

Раніше глава Меджлісу кримськотатарського народу Рефат Чубаров заявив, що за «продовольчою блокадою» Криму може бути енергетична.

На даний час постачання електроенергії з України в Крим здійснюється на основі договорів, укладених між українськими і російськими енергопостачальниками в грудні 2014 року.

Читайте такожБлокада Криму: Жодна фура не перетнула адмінкордон з окупованим півостровом

20 вересня розпочалася безстрокова акція з блокування вантажного транспорту, що прямує до Криму з продуктами і товарами, ініційована лідерами кримських татар.

Учасники «громадянської блокади», як і раніше, не пропускають фури на півострів. Учасники кримськотатарського національного руху і представники добровольчих батальйонів розбили на адміністративному кордоні з боку Херсонщини наметові містечка і заявляють, що не допустять відновлення товарних поставок на окуповану територію. Влада Росії й окупованого нею Криму засудили ці дії.