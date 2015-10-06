Джемілєв розповів, коли може вирішитися питання "енергетичної блокади" Криму
Депутат Верховної Ради України, національний лідер кримських татар Мустафа Джемілєв заявляє, що питання про «енергетичну блокаду» Криму буде вирішене протягом жовтня.
Про це пише Радіо Свобода.
«Ми очікуємо, що доручення президента про скасування закону про вільну економічну зону, буде прийняте і у нас не буде необхідності самим блокувати, це зробить держава», – додав він.
Раніше глава Меджлісу кримськотатарського народу Рефат Чубаров заявив, що за «продовольчою блокадою» Криму може бути енергетична.
На даний час постачання електроенергії з України в Крим здійснюється на основі договорів, укладених між українськими і російськими енергопостачальниками в грудні 2014 року.
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20 вересня розпочалася безстрокова акція з блокування вантажного транспорту, що прямує до Криму з продуктами і товарами, ініційована лідерами кримських татар.
Учасники «громадянської блокади», як і раніше, не пропускають фури на півострів. Учасники кримськотатарського національного руху і представники добровольчих батальйонів розбили на адміністративному кордоні з боку Херсонщини наметові містечка і заявляють, що не допустять відновлення товарних поставок на окуповану територію. Влада Росії й окупованого нею Криму засудили ці дії.