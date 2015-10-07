"Правий сектор" прокоментував ситуацію з пошкодженням високовольтної опори для подачі електроенергії до Криму

Про це йдеться у повідомленні прес-служби "Правого сектору".

"Ми вважаємо цей інцидент провокацією, спрямованою на дискредитацію акції із блокади Криму та наших активістів. Наголошуємо, що ми зацікавлені в тому, щоб провокаторів було затримано якомога швидше", - наголосили у ПС.

Крім того, бійці "Правого сектору" мають намір провести власне розслідування щодо пошкодження невідомими лінії електропередач.

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"Також заявляємо про те, що нами буде вжито низку додаткових заходів для недопущення подібних інцидентів у майбутньому та забезпечення безпеки на прикордонній території, на якій проходить акція із блокади Криму", - зазначили у прес-службі.

Як повідомляв УНІАН, вчора вночі вночі невідомими була пошкоджена високовольтна опора, яка здійснює подачу електроенергію на окуповану територію Крим.