Мінкультури пропонує заборонити розміщення реклами на історичних пам'ятках

Про це на повідомили УНІАН у прес-службі Міністерства культури .

Як зазначив віце-прем`єр-міністр – міністр культури В`ячеслав Кириленко, «в українському законодавстві існує базовий закон «Про охорону культурної спадщини», який діє 15 років. До нього включно до 2013 року було внесено десятки змін і в результаті він став дуже непрозорим, допускає можливість різних тлумачень в інтересах забудовників і окремих корпорацій. Латати старий закон ми не бачимо сенсу, і пропонуємо абсолютно новий закон «Про збереження нерухомої культурної спадщини».

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«Ми пропонуємо запровадити відкритий моніторинг розгляду звернень щодо надання дозволів та адмінпослуг. Зараз забезпечити відкритість практично неможливо, оскільки заявники подають стоси паперів. Здійснити перевірку, чи розглядається заява із дотриманням усіх відповідних процедур, можна, але за присутності заявника. Ми пропонуємо весь підхід до розгляду звернень зробити прозорим, у тому числі завдяки електронізації цих послуг», – відзначив Кириленко.

Він зауважив, що уніфікованої системи охорони культурної спадщини по всій Україні наразі немає. «Якщо ми передаємо більшу частину повноважень на місця, ми маємо отримати можливості контролювати рішення місцевих органів виконавчої влади, аби пам`ятки не постраждали від такої децентралізації,» – сказав Кириленко.

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Він зауважив, передбачається також посилити адміністративну і кримінальну відповідальність за порушення пам’яткоохоронного законодавства та створити на законодавчому рівні ефективні інструменти для негайного припинення виявлених порушень.

За словами Кириленка, пропонується заборонити розміщення реклами на пам'ятках об'єктів ЮНЕСКО та державних історико-культурних заповідників, а також законодавчо обмежити розміщення реклами в буферних зонах об’єктів ЮНЕСКО, на інших пам’ятках, в межах їх територій, в зонах охорони, в історичних ареалах населених місць.

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«Зараз історичні ареали українських міст «заліплені» бордами, лайтбоксами, що не дають можливості бачити місто. У будь-якій європейській столиці розміщення візуальної реклами в історичних зонах чітко регламентоване. Ми вважаємо, що потрібно йти не шляхом погодження кожної окремої реклами чи вивіски, як це передбачено законодавством зараз, проте не виконується, а шляхом чіткого встановлення законодавчої норми: пам'ятка ЮНЕСКО – реклама заборонена, пам`ятка в історичному ареалі – реклама на погодження, місцева пам`ятка – визначає місцева громада», – наголосив Кириленко.

Раніше УНІАН повідомляв, що 25 пам'яток різних країн визнані Всесвітньою спадщиною ЮНЕСКО. Це і природні пам'ятники, архітектурні шедеври, місця, що представляють культурну чи релігійну цінність.