Ахметов і Суркіс стали почесними харків`янами

Харківська обласна рада, сесія якої проходить зараз на майдані Свободи, присвоїла звання почесних громадян Харківської області народному депутату, почесному президенту ФК «Шахтар» Рінату АХМЕТОВУ та президенту Федерації футболу України Григорію СУРКІСУ.

Як передає кореспондент УНІАН, цього звання вони удостоєні за значний внесок у розвиток футболу в Україні і на Харківщині.

"За" це рішення проголосували більшість депутатів облради. Представники фракції Компартії України у кількості 8 осіб виступали проти такого рішення, мотивуючи його тим, що Р.АХМЕТОВ та Г.СУРКІС не мають ніякого відношення до Харківщини.

На засіданні відсутні близько 20 депутатів від БЮТ і НУ-НС. Вони перебувають у приміщенні обласної ради, оскільки вважають, що сесія має проходити у залі засідань, пояснив один з депутатів.