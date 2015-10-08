Київрада затвердила "бджолині" назви вулиць замість комуністичних

Як передає кореспондент УНІАН, зокрема, депутати більшістю голосів підтримали повернення історичних назв вулиці Панаса Любченка (тепер вона називається Загородня) у Голосіївському районі та провулку Січневому (тепер - Нікольський) у Печерському районі.

В рамках виконання закону про декомунізацію вулиця Марини Раскової перейменована на вулицю Євгена Свирстюка.

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Крім того, Київрада повернув історичні назви вулиці Калінінградській (Солом'янський район) – тепер це вулиця Гладківська, і провулку Профінтерну (Голосіївський район) – тепер це провулок Рататюків.

Також присвоєно назви новим вулицям: від вулиці Академіка Заболотного до Національного музею народної архітектури та побуту (Голосіївський район) - вулиця Академіка Тронька; від Житомирського шосе до кінця забудови (Святошинський район) – вулиця Оборони Києва.

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Окремим рішенням перейменовано 17 вулиць у Дарницькому районі столиці. Нові назви пов'язані з бджільництвом, тому що там раніше жили бджолярі, пояснив секретар Київради Олексій Резніков. Так, вулиця Калініна перейменована на вулицю Вуликову, вулиця Комінтерну – на Хвойну, вулиця Комсомольська – на Нектарну, вулиця Котовського – на Пасічну, Свердлова – на Медоносну, Червоноармійська – на Заплавну, 2-й провулок Будьонного – на провулок Хлібний, провулок Жданова – на провулок Вересковий, 1-й провулок Комінтерну – на провулок Солодкий, 2-й провулок Комінтерну – на провулок Бджолиний, 3-й провулок Комінтерну – на провулок Лозовий, провулок Комсомольський – на провулок Прополісний, провулок Котовського – на провулок Гречаний, провулок Свердлова – на провулок Акацієвий, 1-й Червоноармійський провулок – у провулок Запашний, 2-й Червоноармійський провулок – на провулок Щасливий, 3-й Червоноармійський провулок – на провулок Радісний.

Департаменту фінансів КМДА Київрада доручила передбачити видатки на реалізацію рішень з перейменування при формуванні бюджету міста на 2016 рік.