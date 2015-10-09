Розпочала роботу патрульна поліція на трасі "Київ - Житомир"

Про це повідомив на своїй сторінці у Facebook прес-секретар Міністерства внутрішніх справ Артем Шевченко.

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"Перші шість поліцейських екіпажів на Hyundai Sonata, колишніх таксі з аеропорту, вийшли сьогодні на патрулювання траси "Київ - Житомир". це початок створення highway patrol - дорожньої патрульної поліції", - поінформував він.

Як повідомляв УНІАН, 2 жовтня стартував набір в патрульну поліцію в Житомирі.