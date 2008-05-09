У Донецьку для ветеранів накрили святковий стіл на 1200 осіб

Сьогодні в Донецьку для ветеранів II Світової війни в Палаці спорту "Дружба" накрили святковий стіл на 1200 чоловік. Там же відбудеться святковий концерт для визволителів.

Крім того, за словами Донецького міського голови Олександра ЛУК’ЯНЧЕНКА, вшанування ветеранів проходить сьогодні в усіх районах міста.

До підніжжя пам`ятників війни покладені корзини з квітами: до меморіалів - "Жертв фашизму", "Твоїм визволителям, Донбас", до бюстів легендарних героїв, які звільняли Донбас, - Ф.Толбухіна, К.Гурова, Ф.Грінкевича.

Також у парку ім. Ленінського комсомолу покладені квіти до закладного каменя пам`ятника партизанам-підпільникам і пам`ятника воїнам-інтернаціоналістам.