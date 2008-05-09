Подробиці підпалу ДАІ у Феодосії

Прокуратурою Феодосії за фактом підпалу будівлі міської Державтоінспекції порушено кримінальну справу.

Як повідомили УНІАН у відділі зв`язків з громадськістю міліції Криму, кримінальна справа порушена за статтями 194 ч.2 (навмисне знищення чи пошкодження майна) і 348 (посягання на життя працівника правоохоронного органу).

Згідно з нормативними документами МВС України, для створення максимальних зручностей доступ у службові приміщення підрозділів державтоінспекцій не обмежений. Увечері 8 травня громадянин, піднявшись на 2-й поверх адміністративної будівлі Феодосійської ДАІ, почав обливати стіни коридору легкозаймистою рідиною. У цей момент із службового кабінету вийшов начальник відділення ДАІ майор міліції Ігор КОЙБАН, який, побачивши збуджений стан чоловіка і явні ознаки алкогольного сп`яніння, намагався переконати відмовитися від своїх намірів і залишити приміщення ДАІ. Проте чоловік плеснув йому рідиною в обличчя і за допомогою запальнички зробив підпал. «Вогонь миттю поширився по всьому другому поверху, де в цей час у службових кабінетах і в приміщенні чергової частини працювали співробітники. Шлях евакуації з будівлі був фактично відрізаний полум`ям, тому співробітники ДАІ, витягши з вогню свого командира, прийняли рішення – евакуюватися через вікна балкона другого поверху», - повідомляє кримська міліція.

На місце події були викликані два розрахунки пожежників МНС. Вони ліквідували пожежу. Повністю вигорів коридор і приміщення чергової частини, шкоди завдано ще 7 службовим кабінетам.

У вогнищі займання було виявлено обгоріле тіло палія. Внаслідок події постраждали 8 співробітників ДАІ, четверо з них госпіталізовані для стаціонарного лікування, а ще четверо проходять реабілітацію амбулаторно. Найбільш тяжкі травми дістав 42-річний начальник Феодосійської ДАІ І.КОЙБАН. «У нього вогнем значно пошкоджені кисті обох рук, обличчя, констатований опік дихальних шляхів, перелом шийки лівої ключової кістки. Вночі машиною санавіаціїї він перевезений в опіковий центр Сімферополя», - зазначає МВС.

Зараз в адміністративній будівлі Феодосійської ДАІ ведуться відновні роботи для поновлення повноцінної діяльності служби.

Під час перевірки встановлено, що палієм виявився 32-річний житель Феодосії, якого 8 травня о 02.30 затримали співробітники ДАІ за керування автомобілем у нетверезому стані. Водій було позбавлено керування автомобілем, перепроваджено до медичної установи і оглянуто. Після цього на нього був складений адміністративний протокол, а автотранспорт, згідно із законодавством, поставлений на штрафмайданчик.