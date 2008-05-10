Убито кримінального авторитета в Одесі

Сьогодні о 12.00 в Одесі у будинку по вул. Богдана Хмельницького невідомий застрелив Тенгіза Карчаву, 1965 року народження, раніше неодноразово засудженого, відомого у злочинному світі як “Тенгіз”.

Як повідомила УНІАН прес-секретар ГУБОЗ МВС України Олена МЕЛЬНИК, за словами свідків злочину, до Т.Карчави у дворі підійшов невідомий чоловік, відвів його у бік і зробив два постріли в голову.

Правоохоронці вважають, що постріли були здійснені з револьвера. Т.Карчава помер на місці. Вирішується питання про порушення кримінальної справи.

За інформацією речника ГУБОЗ МВС України, Т.Карчава входив до найближчого оточення «злодія у законі» відомого як “Антімос”.

У вересні минулого року працівники ГУБОЗ заарештували Т.Карчаву у Житомирській області біля селища міського типу Ружин. Тоді в його особистих речах правоохоронці знайшли зброю та наркотики. Втім, за рішенням Корольовського районного суду Житомира Т.Карчаву було звільнено на підписку про невиїзд, після чого він зник.

Крім того, відносно Т.Карчави розслідується справа, порушена за матеріалами ГУБОЗ слідчим відділом УМВС України у Рівненській області за фактом вчинення хуліганських дій (ч.4 ст. 296 Кримінального кодексу).

*** В Україні Антімос виконує роль утримувача злодійського «общака», контролює наркобізнес, банди викрадачів автомобілів, “лохотронщиків” тощо на території Одеси та Одеської області, а також в інших містах. За допомогою Антімоса були налагоджені канали контрабанди з країн Кавказу в Україну. Він також причетний до переправки нелегальних мігрантів у країни Західної Європи.