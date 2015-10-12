Росіянин попросив статус біженця в Україні, побоюючись арешту в РФ за політичні переконання

Як повідомили УНІАН у Відділі взаємодії зі ЗМІ Державної прикордонної служби України, чоловік приїхав на територію нашої держави поїздом «Мінськ – Київ». Під час паспортного контролю він заявив, що хоче отримати притулок в Україні. Мешканець Московської області розповів, що в Росії його переслідували за політичні погляди щодо України та ситуації, яка склалася на сході нашої країни.

Читайте такожРосіянин, який критикував Кремль, попросив політичного притулку в Україні

Зі слів росіянина, він всіляко підтримує Україну та неодноразово заявляв про це під час різних зібрань на території РФ. Через такі дії на нього та його близьких чинився постійний тиск з боку правоохоронних органів. Крім того, чоловік переконаний, що на території Росії його можуть звинуватити в злочинах, яких він не скоював, аби у такий спосіб запроторити його за грати.

В даний час росіянина передано представникам Державної міграційної служби України у м Києві для розгляду питання.