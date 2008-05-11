Київ святкує День Європи

Під час святкування Дня Європи в Києві, 11 травня, в повітря буде запущено 5 тисяч повітряних кульок.

Як повідомляв УНІАН з посиланням на начальника Головного управління з питань внутрішньої політики КМДА Віктора ГОНЧАРУКА, про це йшлося під час зустрічі мера Києва Леоніда ЧЕРНОВЕЦЬКОГО з головою представництва ЄК в Україні Ієном БОУГОМ.

В.ГОНЧАРУК поінформував, що святкування в столиці України розпочнеться об 11 годині і триватиме до 21.30. Зокрема, на Хрещатику від бульвару Шевченка до вул. Городецького буде розміщено 60 наметів, де працюватиме Європейське містечко. З 18.30 на Майдані Незалежності, де буде встановлено сцену, відбудеться офіційне привітання з нагоди Дня Європи представників Єврокомісії та представників української влади, а також святковий концерт.

Саме під час виконання гімнів Євросоюзу та України буде запущено повітряні кульки.

Як повідомив І.БОУГ, цього року День Європи в Києві відзначатиметься вшосте, цьогоріч у святкуванні візьмуть участь 24 країни – члени Євросоюзу, 3 країни – кандидати і безпосередньо Україна.

Він повідомив, що передбачені традиційні заходи святкування, як робота Євромістечка та рок-концерт, а також відкриття окремого намету для роботи представників міжнародних неурядових організацій.

Також будуть з представниками української громади спілкуватися посли, політики, які відповідатимуть на будь-які запитання.

Голова представництва ЄК повідомив, що фінансування заходу відбуватиметься як завжди з різних джерел, зокрема, це за рахунок коштів від урядових адміністрацій, міських адміністрацій, а також спонсорів.

Передбачається, що в рок-концерті цього року виступатимуть, зокрема, гурт ВВ, а також литовська та італійські групи.

І.БОУНГ також поінформував, що святкування Дня Європи після 11 числа відбуватиметься також в інших регіонах України протягом тижня.