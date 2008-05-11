Ціни на бензин полізли вгору

З сьогоднішнього дня у Дніпропетровську роздрібна вартість бензину марки А-95 та дизельного пального зросла до 6, 05 грн./1 літр проти попередньої ціни 5,9 грн./1 літр.

Як передає кореспондент УНІАН, ціна продажу зазначених видів пального на АЗС Дніпропетровська вперше перетнула межу 6 грн./1 літр.

Також з 11 травня на 10 копійок зросла роздрібна ціна на інші види бензину. Бензин марки А-80 продають по 5, 35 грн./1 літр, марки А-92 – по 5,7 грн./1 літр.