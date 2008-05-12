Огризко прогнозує створення зони між Україною та ЄС до кінця 2008 року
Міністр сподівається на сигнал
Міністр закордонних справ України Володимир ОГРИЗКО прогнозує створення зони вільної торгівлі між Україною та ЄС до кінця 2008 року.
Як передає кореспондент УНІАН, про це міністр сказав в інтерв’ю журналістам.
Він відзначив, що проводиться робота над підготовкою політичної частини нової посиленої угоди з ЄС, яка буде розглянута під час чергового саміту Україна – ЄС у вересні у Франції.
«Сама угода буде підписана пізніше, можливо у наступному році», - сказав міністр.
Говорячи про майбутній саміт Україна - ЄС, В.ОГРИЗКО висловив сподівання, що Україна отримає від ЄС дуже конкретний сигнал, що в ближчому майбутньому вона стане членом ЄС.
«Стосовно економічної частини робота над нею можливо триватиме півтора роки і по її завершенні ми підпишемо нову посилену угоді з ЄС», - сказав міністр.