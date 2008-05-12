Гурт селян побив даішників

На Буковині екіпаж ДАІ під час патрулювання у селищі Красноїльськ Сторожинецького району зазнав нападу з боку місцевих мешканців.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив журналістам прес-секретар прокуратури Чернівецької області Олександр ЛЕБІДЬ.

За його словами, члени екіпажу та начальник відділу ДАІ з обслуговування території Сторожинецького району отримали травми середнього та тяжкого ступенів.

Інформуючи про подробиці інциденту, О.ЛЕБІДЬ повідомив, що 9 травня під час патрулювання у селищі Красноїльськ екіпаж ДАІ зупинив мотоцикл під керуванням місцевого мешканця. Оскільки документів на транспортний засіб та водійських прав у чоловіка не було, його затримали, а один із міліціонерів сів на мотоцикл, щоб доправити його до штрафмайданчика.

В цей час, за словами прес-секретаря, затриманий мотоцикліст зателефонував комусь по мобільному телефону і до місця події під’їхав легковик «Фольксваген», який перегородив міліціонерам дорогу. Працівники ДАІ намагалися проскочити перепону, але їм це не вдалося. Водій легковика підрізав міліціонера на мотоциклі, який упав і зламав ключицю. Водночас з машини вискочили троє чоловіків і почали бити міліціонерів. До місця події підбігли односельці нападників і теж почали бити правоохоронців, сказав О.ЛЕБІДЬ.

За його словами, в бійці брали участь близько 20 місцевих мешканців, однак правоохоронці вирішили табельну зброю не застосовувати, встигши викликати підмогу. «Утихомирити» хуліганів вдалося лише бійцям спецпідрозділу «Беркут», який прибув з Чернівців.

За даними обласної прокуратури, на сьогоднішній день троє працівників ДАІ, в тому числі і начальник райвідділу ДАІ, госпіталізовані із травмами різного ступеня важкості. Перевіркою інциденту займається Сторожинецька районна прокуратура. За її результатами буде прийматися рішення про порушення кримінальної справи.

Як повідомив кореспондентові УНІАН начальник Центру громадських зв’язків УМВС України в Чернівецькій області В’ячеслав ХАБАЙЛО, обласне міліцейське керівництво поки утримується від офіційних коментарів, однак «завтра дасть з цього приводу прес-конференцію».

Довідка УНІАН. За час проведення на Буковині операції «Мотоцикліст» працівники ДАІ вилучили у водіїв 230 мотоциклів, склали 370 адмінпротоколів про порушення водіями мотоциклів правил дорожнього руху, у т.ч. 56 - про керування мотоциклами у нетверезому стані.