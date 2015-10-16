Статус учасника бойових дій отримали майже 76 тисяч осіб
09:53, 16 жовтня 2015Суспільство
140 0
Станом на сьогоднішній день статус учасника бойових дій отримали 75 712 осіб.
В Україні вже майже 76 тис. офіційних учасників бойових дій / Міністерство оборони
Про це сказав прес-секретар Міністерства оборони України Олексій Чорнобай на брифінгу, передає кореспондент УНІАН.
Читайте такожПораненим в зоні АТО військовослужбовцям можуть автоматично надавати статус учасника бойових дій
Він повідомив, що з початку жовтня такий статус отримав 4 481 військовослужбовець та працівник Збройних сил України.
"На розгляд комісії з питань надання громадянам України статусу учасника бойових дій Міністерством оборони України та Збройних сил України постійно надходять документи на нових кандидатів. Зараз на розгляді комісії знаходиться близько півтисячі комплектів документів", - сказав Чорнобай.
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter