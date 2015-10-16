Статус учасника бойових дій отримали майже 76 тисяч осіб

Про це сказав прес-секретар Міністерства оборони України Олексій Чорнобай на брифінгу, передає кореспондент УНІАН.

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Він повідомив, що з початку жовтня такий статус отримав 4 481 військовослужбовець та працівник Збройних сил України.

"На розгляд комісії з питань надання громадянам України статусу учасника бойових дій Міністерством оборони України та Збройних сил України постійно надходять документи на нових кандидатів. Зараз на розгляді комісії знаходиться близько півтисячі комплектів документів", - сказав Чорнобай.