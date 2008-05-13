Якщо гроші не прийдуть вчасно, метро в Донецьку буде підтоплене

У Донецьку метрополітен, що будується, буде підтоплений шахтними водами, якщо з державного бюджету терміново не надійдуть заплановані 8 млн. грн. Про це заявляють гірничотехнічні державні інспектори.

Як передає кореспондент УНІАН, на прес-конференції представники територіального управління Держгірпромнагляду по Донецькій області повідомили, що затопити метрополітен, що будується, можуть підземні води шахти "Заперевальна №2", яка знаходиться в процесі ліквідації.

Критична ситуація пов`язана з невиконання проектних рішень і календарного графіка будівництва водовідливного комплексу на цій шахті, що закривається. За словами головного інженера Донецької виконавчої дирекції з ліквідації шахт Романа МІМІНАШВІЛІ, "на шахту "Заперевальна №2" цього року передбачено направити з держбюджету 8 млн. грн., щоб запустити насос для відкачування шахтних вод". Встановлення насоса або водовідливного комплексу займе півтора-два місяці, уточнив він. Проте гроші з Києва не надходять, а рівень води в гірських виробках шахти з кожним днем підвищується, "вже перевищена безпечна, критична позначка", підкреслюють фахівці.

Шахтна вода піднялася від позначки мінус сто, перейшла нульовий рівень і досягла 7,7 метрів, "тобто до того, щоб піти в метро, залишилося 61,7 метра, і тоді вода піде в метро, що загрожує його підтопленням і зупинкою будівельних робіт", констатував начальник Державної інспекції охорони праці реструктуризації і шахтного будівництва Анатолій ПОДОРВАНОВ. За його словами, "за кожен прострочений день на шахті "Заперевальна №2" вода піднімається на 0,5 і на 0,6 метрів в добу по стовбуру".

У зв`язку з цим, підкреслив А.ПОДОРВАНОВ, "створилася реальна загроза гідрологічній безпеці Пролетарського і Будьонівського районів Донецька – житловим мікрорайонам і промисловим підприємствам".

"Фактично вже втрачений час! Якщо навіть зараз буде фінансування відновлено, то, згідно з календарним графіком, все одно наслідки, які відбудуться, якщо вода підніметься до рівня 60 метрів, ніхто не може передбачити", - заявив у свою чергу головний гірничотехнічний інспектор Державної інспекції охорони праці реструктуризації і шахтного будівництва Сергій ХОДЮША. На його думку, "моделювання таких ситуацій ніде в світі не проводилося, і в умовах Донбасу ми стикаємося з тим, що ті прогнози, які дають гідрогеологи, не завжди достовірні". С.ХОДЮША акцентував, що "передбачити зараз позитивні результати ніхто не може, які реальні наслідки виникнуть - можна буде тільки побачити наяву".

"При підтопленнях почнеться не тільки надходження води, а почнеться зміна самих фізичних властивостей гірських порід, - додав А.ПОДОРВАНОВ, - А в тих породах якраз і знаходиться кріплення метрополітену, це тунелі невеликого перетину". Він переконаний, що у разі підтоплення будуть "потрібні великі грошові вкладення в метро, щоб зробити додаткову гідроізоляцію, підсилити ті виробки, які будуть потім схильні до дії таких порід і т. д."

На прес-конференції повідомили, що, згідно з проектом закриття, шахта "Заперевальна №2" повинна була закритися ще в 2002 році, проте через недостатнє фінансування її ліквідація досі не завершена.

"Проектна вартість закриття шахти "Заперевальна №2" передбачає фінансування в об`ємі 25 млн. 97 тис. грн., з них вже освоєно 14 млн. 795 тис. грн., але в даний час фінансування робіт Міністерство вугільної промисловості не проводить", - підсумував головний інженер Донецької виконавчої дирекції з ліквідації шахт Р.МІМІНАШВІЛІ.