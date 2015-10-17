З Сирії літаком МНС Росії евакуйовані 56 осіб, серед яких 4 громадян України

Як повідомляє МНС РФ, сьогодні в московському аеропорту «Домодєдово» здійснив посадку літак Іл-76 МНС Росії, який виконав рейс з Латакії.

Читайте такожЧерез війну Сирію залишили понад 4 мільйони громадян (інфографіка)На його борту 56 громадян Росії, СНД та інших іноземних держав, які побажали покинути Сирію у зв'язку з активізацією бойових дій на її території. Серед пасажирів спецрейсу 38 громадян Росії, 8 - Білорусі, 4 - України, 2 – Сирії і 4 – інших іноземних держав, у тому числі 20 дітей.

Раніше, рейсом з Раменського в Латакію, Іл-76 доставив у Сирію понад 20 тонн гуманітарної допомоги, зазначили в МНС.