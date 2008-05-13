Місце зустрічі екс-мера Нью-Йорка з політиками у Києві залите водою
16:21, 13 травня 2008Суспільство
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Інцидент стався близько 16-ї
Сьогодні у Києві в готелі «Хайят», де на 16-ту годину планувалося проведення зустрічі екс-мера Нью-Йорка Рудольфа ДЖУЛІАНІ з українським політикумом, сталася надзвичайна пригода.
Як передає кореспондент УНІАН, близько 16.08 в одному з куточків спрацювала пожежна сигналізація через те, що над нею було встановлено освітлювач, який, напевно, перегрівся, через що спрацювали захисні системи пожежегасіння.
Частина залу залита водою.
Організатори зустрічі вирішують, куди перенести зустріч.
Під час інциденту ніхто не постраждав.
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