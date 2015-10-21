"Журналістика без посередників": Військові РФ, які повернулися з Донбасу, опиняться у повній ізоляції

Про це в інтерв'ю УНІАН сказав російський журналіст, засновник проекту «Журналістика без посередників» Аркадій Бабченко.

«Тут ніхто ніколи солдат не рахував. Ми не знаємо досі, скільки у нас солдат у Чечні загинуло. А цих взагалі ніхто рахувати і не збирається. Точної цифри загиблих російських громадян на Донбасі, навіть якщо називати їх «добровольцями», не буде ніколи. Це можна лише припускати», - зазначив журналіст.

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Він переконаний, що громадяни Росії, які повернуться з Донбасу, опиняться в повній ізоляції. «Це буде найсильніший синдром пост-комбатанта, вони будуть нікому не потрібними, суспільство стрімко біднітиме, і йому буде не до них і не до України. Ці ветерани не отримають ні статусу, ні пільг, ні медалей, ні грошей. Через три роки, коли громадська думка зміниться і їм будуть говорити: вас туди ніхто не посилав і взагалі дурні, подивіться, що ви наробили, - 90% цього прошарку зіп'ється. І на цьому все закінчиться», - підкреслив Бабченко.

Відповідаючи на запитання, чому російські телеканали показують участь росіян у війнах як легку прогулянку, виключаючи можливість їхньої загибелі, журналіст сказав: «Пропаганда, зомбування і дебілізація населення виявилися дивно потужними».

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«Навіть я такого не міг уявити, не думав, що з людьми можна зробити таке й на повному серйозі змусити з'їсти свій мозок, перетворити на справжніх зомбі. П'ять років тому була неможлива поява в Росії анекдоту: «Петре, а Ваньку нашого на Донбасі вбили! Мовчи, дурна, не було у нас ніякого Ваньки». Зараз це – реальність. Я всього можу очікувати від цієї країни, але від думки, на що вони перетворили людей, мені стає страшно», - сказав він.

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За словами Бабченка, родичі продають пам'ять своїх загиблих чоловіків, синів. Влада дає їм якісь гроші, і люди мовчать, відмовляються від них, реально ховають своїх родичів під номерними табличками.

«Я не розумію, як це можна було зробити, але їм вдалося. У цьому влада молодець, нічого не скажеш», - зауважив Бабченко.