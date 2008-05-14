Смерть 11-класника не пов’язана з якістю вакцини (попередні дані)

Смерть 17-річного підлітка в Краматорську Донецької області після щеплення не пов’язана з якістю вакцини.

Такими є попередні дані комісії Міністерства охорони здоров’я, яка розслідує цей випадок смерті учня, повідомили УНІАН у прес-службі МОЗ.

(УНІАН: 12 травня у старшокласника із Краматорська через три години після щеплення піднялася висока температура, близько 19 години його було госпіталізовано до лікарні. Станом на 03.00 13-го травня дитина померла в реанімації).

За даними прес-служби, вакцинацію проводила досвідчена бригада. Холодовий ланцюг (відповідне зберігання і транспортування вакцини) та технологія введення не були порушені. Всі підлітки, які отримали щеплення цієї ж серії з того ж флакону, почувають себе нормально, стверджують в МОЗ.

Також МОЗ України спростовує інформацію окремих ЗМІ, що дитина була вакцинована індійською вакциною фармацевтичної компанії Indian Immunological Ltd. Зазначена вакцина не сертифікована ВООЗ, не зареєстрована та не використовується на території України. Дитина була щеплена вакциною компанії Serum Institute, наголошують в міністерстві.

За більш ніж 10-річну історію цієї вакцини (використано більше 34 мільйонів доз) не було жодного подібного випадку. Вакцина проти кору та краснухи компанії Serum Institute, п’ятого за обсягами виробництва виробника вакцин в світі, сертифікована ВООЗ. Вакцини цього виробника успішно застосовуються в більш ніж 140 країнах світу, включно зі США та країнами Європи. В Україні вакцина Serum Institute проти краснухи застосовується для планової імунізації з 2002 року, підкреслюється у повідомленні МОЗ.

Між тим Міністерство охорони здоров’я України, згідно зі сталою практикою, призупинило використання вакцини цієї серії в Україні до отримання результатів експертизи.

Результати експертизи будуть оприлюднені терміново по закінченню розслідування.

Також МОЗ України закликає вітчизняні ЗМІ та громадськість не спекулювати інформацією, пов’язаною з цим трагічним випадком, та дочекатись офіційних результатів розслідування.

16 травня 2008 року МОЗ України проведе розширену прес-конференцію, де поінформує громадськість про результати розслідування та перебіг вакцинальної кампанії в Україні.

За попередніми даними МОЗ, на сьогодні в Україні вакциновано близько 60 тисяч осіб. Ніяких поствакцинальних реакцій та ускладнень не виявлено.