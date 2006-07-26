Правил передачі повноважень від одного уряду іншому не існує

Головне управління державної служби України готує пропозиції щодо правил передачі повноважень від одного уряду іншому.

Про це повідомив керівник Головдержслужби Тимофій МОТРЕНКО.

«Ми почали роботу з унормування адміністрування процедур заміни урядів в Україні або окремих членів Кабінету міністрів», - сказав він.

Керівник Головдержслужби зазначив, що в усьому світі існує усталена практика передачі повноважень від одного уряду іншому. Т.МОТРЕНКО повідомив, що підготовлені Головдержслужбою пропозиції передбачають, що міністри, які залишають свої посади, мають залишати план дій для своїх наступників.

Пропозиції Головдержслужби щодо плану дій складаються з двох частин, перша з яких є методичною, а у другій частині містяться додатки зі зразками документів, які попередні міністри мають залишати своїм наступникам.