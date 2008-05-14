МЗС вимагає вжити заходів для звільнення українського моряка в Нігерії

Україна передала до Міністерства закордонних справ Нігерії ноту з вимогою вжити всіх можливих заходів з метою звільнення захопленого українського моряка.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі МЗС України.

У представництві американської нафтової компанії „Chevron”, судно зі співробітниками якої і було захоплено, підтвердили, що серед захоплених 13 травня ц.р. поблизу узбережжя штату Ріверз членів екіпажу судна „Lourdes Tide” є старший механік, громадянин України У.

Також у телефонній розмові з губернатором штату Ріверз Ротімі АМАЄЧІ було з’ясовано, що судно та екіпаж захопили не бойовики екстремістського угрупування, як повідомлялося раніше, а представники однієї з місцевих громад, яка висуває вимоги фінансового характеру до компанії „Chevron”.

Посольство підтримує постійний зв’язок з офісом губернатора штату Ріверз. Справа перебуває на контролі в Департаменті консульської служби МЗС України.

Як повідомляв УНІАН, всього на борту захопленого судна перебувають 11 осіб, у тому числі один українець. За попередньою інформацією, за звільнення заручників нападники вимагають викуп у розмірі 250 тис. доларів США.