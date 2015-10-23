У Маріуполі нагородили призерів шкільного чемпіонату з футболу (фото)

У Маріуполі підвели підсумки футбольного турніру серед школярів.

На базі СШ №65 пройшло нагородження переможців і призерів шкільного чемпіонату з футболу, повідомляє 0629.com.ua.

Перед загальним нагородження за друге місце змагалися команди середньої групи ЗШ№53 та ЗШ№34. Матч проходив під проливним дощем. Незважаючи на те, що поле було не в кращому стані і м'яч був мокрий і важкий, команди грали практично без центру поля.

В основний час рахунок так і не був відкритий і доля поєдинку вирішувалася в післяматчевій серії пенальті. Удари з "точки" пробивались більше п'яти покладених раз, так як рахунок залишався рівним. У підсумку більш вдалими виявилися футболісти ЗОШ№34.

Далі в актовій залі школи №65 відбулося урочисте нагородження футболістів, на якому був присутній міський голова Юрій Хотлубей. Розпочався захід виконанням Державного гімну України.

Юрій Хотлубей сказав про те, що керівництво міста підтримує розвиток дитячого та юнацького футболу в Маріуполі і не схвалює присутність "легіонерів" в українських командах . Він сказав про те, що футбол загартовує характер і виховує командні якості. Також міський голова згадав про те, що сам виступав за збірну селища.

Далі вітали призерів та переможців медалями та грамотами.