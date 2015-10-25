У Київській області на виборчій дільниці померла жінка - МВС

16:38, 25 жовтня 2015
Суспільство
760 0

Київ. 25 жовтня. УНІАН. У селі Оране Іванківського району Київської області сьогодні вранці 63-річна місцева мешканка померла на виборчій дільниці.

Вибори в Україні / Фото УНІАН

Про це повідомляє прес-служба Головного управління МВС України в області.

Читайте такожУ Донецькій ОВЦА розповіли, коли в Маріуполі можуть відбутися місцеві вибори

"Жінка встигла проголосувати, після чого їй стало погано. Лікарі швидкої допомоги, які приїхали на виклик, констатували смерть", - йдеться у повідомленні.

Обставини і причини події встановлюються.

Читайте такожУ Рівненській області 80-річна пенсіонерка померла в кабінці для голосування

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter