У Київській області на виборчій дільниці померла жінка - МВС
16:38, 25 жовтня 2015Суспільство
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Київ. 25 жовтня. УНІАН. У селі Оране Іванківського району Київської області сьогодні вранці 63-річна місцева мешканка померла на виборчій дільниці.
Вибори в Україні / Фото УНІАН
Про це повідомляє прес-служба Головного управління МВС України в області.
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"Жінка встигла проголосувати, після чого їй стало погано. Лікарі швидкої допомоги, які приїхали на виклик, констатували смерть", - йдеться у повідомленні.
Обставини і причини події встановлюються.
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