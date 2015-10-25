У Київській області на виборчій дільниці померла жінка - МВС

Про це повідомляє прес-служба Головного управління МВС України в області.

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"Жінка встигла проголосувати, після чого їй стало погано. Лікарі швидкої допомоги, які приїхали на виклик, констатували смерть", - йдеться у повідомленні.

Обставини і причини події встановлюються.

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