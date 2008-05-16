Арсеній Яценюк розкриє банківську таємницю часів помаранчевої революції
Голова ВР презентуватиме свою книгу
Голова Верховної Ради, колишній керівник Національного банку України Арсеній ЯЦЕНЮК 20 травня 2008 року презентує свою книгу «Банківська таємниця часів Помаранчевої революції».
Про це УНІАН повідомили прес-секретар голови ВР Андрій ЖИГУЛІН.
Як зазначається в повідомленні, у книзі йдеться про фінансову кризу, відбувалася одночасно з помаранчевою революцією на зламі 2004-2005 років. ”Ця криза була найстрашнішою в історії фінансової системи України, оскільки в ній поєдналися криза недовіри та нестабільності валютної системи. Що зі свого боку загрожувало фінансовою кризою для української економіки”, - повідомляє прес-секретар.
“Я би дуже хотів, щоб цю книгу, хоча б частково, прочитали діючий та майбутній уряд, Центробанк, фінансисти, і можливо, прості люди. Сьогодні світ стоїть перед викликами глобальних криз, починаючи від фінансової, закінчуючи харчовою. Але ніколи не можна опускати руки – свята віра в країну та себе, професіоналізм можуть змінити якщо не все, то багато що», - такими словами А.ЯЦЕНЮК завершує свою книгу «Банківська таємниця часів помаранчевої революції».
“А.ЯЦЕНЮКУ вдалося створити своєрідний економічний детектив. Книга не лише легко сприймається, а й дає унікальне розуміння складних макроекономічних понять навіть непідготовленому читачеві”, - підкреслює прес-секретар голови ВР.