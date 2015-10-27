На Житомирщині завершуються процеси з декомунізації - ОДА

Як повідомили кореспондента УНІАН у прес-службі Житомирської облдержадміністрації, декомунізація здійснюється на виконання підпункту 3 пункту 2 розпорядження голови Житомирської ОДА від 22 червня 2015 року №193 «Про організацію роботи щодо виконання в області заходів, визначених Законом України «Про засудження комуністичного та націонал-соціалістичного (нацистського) тоталітарних режимів в Україні та заборону пропаганди їхньої символіки».

Так, за інформацією Радомишльської райдержадміністрації, Ленінською сільрадою Радомишльського району прийнято рішення про перейменування села Леніно на село Ставки.

Також у селах Криве та Рудка Кривенської сільради Попільнянського району перейменовано ряд вулиць.

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Крім того, Черняхівською райдержадміністрацією ведуться підготовчі роботи з демонтажу трьох пам’яток, що підпадають під дію закону про декомунзацію.

Водночас у Чуднівському районі вже перейменовано 7 вулиць та провулків у 5 населених пунктах.

За інформацією Любарської РДА, під час громадських слухань та на сесії Гізівщинської сільради село Ленінське вирішено перейменувати на Квітневе.

Також, за даними ОДА, пам’ятники Леніну демонтовані у 4-х селах Бердичівського району.

Крім того, розпочато процеси перейменування ряду сіл у Бердичівському районі.

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У місті Баранівці перейменовано 39 вулиць та провулків міста. У Баранівському районі перейменовано 5 вулиць і 6 провулків.

У Володарсько-Волинському районі перейменовано 8 об’єктів топоніміки у 8 населених пунктах.

Довідка УНІАН. Верховна Рада 9 квітня ухвалила Закон «Про засудження комуністичного та націонал-соціалістичного (нацистського) тоталітарних режимів в Україні й заборону пропаганди їх символіки».

Законом забороняється публічне використання і пропаганда символіки таких режимів, встановлюється обов`язок перейменувати населені пункти, установи, організації, торгові марки тощо. Закон набув чинності 21 травня.