Жителі Донецька та Єнакієвого можуть дивитися телеканал "1+1" - заступник міністра інформполітики

Як передає кореспондент УНІАН, про це заступник міністра інформаційної політики України Тетяна Попова повідомила на брифінгу.

За словами Попової, міністерство продовжує роботу з встановлення передавачів для забезпечення трансляції українських телеканалів на окупованих територіях Донецької і Луганської областей.

"Ми зараз за допомогою чинних передавачів та встановлення нових відновлюємо мовлення на окупованій території. Телеканал «1+1» доходить до Донецька і навіть до Єнакієвого. Там досить потужний сигнал, який дозволяє приймати його без коригування антен", - сказала Попова.

Читайте такожДержавне телерадіомовлення почало трансляцію на тимчасово окуповану частину Луганської області

Разом з тим вона додала, що в питанні відновлення трансляції українських телеканалів існує проблема з вільними частотними ресурсами.

"Вільних хвиль не так багато, і тому, якщо ми ведемо трансляцію на хвилях, захоплених так званими "ДНР" і "ЛНР", то там потрібно коригувати антени", - сказала Попова.