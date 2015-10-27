Канал UА TV з'явиться в кабельних мережах у готелях Єгипту, Туреччини та Болгарії

Як передає кореспондент УНІАН, про це міністр інформаційної політики Юрій Стець. Він також зазначив, що, як правило, включення іноземних телеканалів до пакетів кабельного телебачення готелів відбувається на платній основі, але він сподівається, що влада цих країн врахує фактор інформаційної безпеки, і вдасться домовитися про безкоштовну трансляцію телеканалу.

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"Я лобіюю появу телеканалу UА TV в мережах готелів, оскільки вважаю, що «голос» Києва має звучати альтернативою тим 8-10 російським каналам, які мовлять там. Минулого тижня я зустрівся з послами Єгипту, Туреччини і Болгарії, і ми домовилися, що максимум за два тижні можна буде почати трансляцію українському каналу іномовлення. Готелі - це комерційні структури, і вони вимагають, щоб це (мовлення українського каналу - УНІАН) була комерційна складова. Але я думаю, що в мене вистачить аргументації переконати, що це не суто комерційне питання і навіть взагалі не комерційне, а це питання ризиків і загроз від інформаційної агресії для всього світу, а не лише для України", - сказав Стець.

Як повідомляв УНІАН, український державний телеканал іномовлення UА TV розпочав мовлення 1 жовтня.