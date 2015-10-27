У Сімферополі понад 70% будинків досі без опалення
16:21, 27 жовтня 2015Суспільство
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У Сімферополі на даний момент залишаються без опалення 3 дитячих садка, 8 шкіл, 10 закладів охорони здоров'я та більш ніж 70% житлових будинків.
Тепло дали менше ніж третині будинків / flickr.com/photos/zunami
Про це повідомив начальник департаменту міського господарства "адміністрації" кримської столиці Олег Сальцин, передає Сегодня.
"З 46 котелень запущено 24, це 55%. З житлових будинків опалюються 27%, дошкільних закладів – 90%, навчальних закладів – 58%, з 44 лікарень запущено опалення у 34 (82%), решта 10 протягом двох днів підключать", – повідомив Сальцин.
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За даними комунальників, 8 шкіл залишаються без тепла через ремонт.
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