В окупованій Макіївці немає опалення та води

Як передають «Новости Донбасса», на сайтах угруповання «ДНР», яка контролює Макіївку, «зниження тиску газу відзначено в Донецьку і в Макіївці, що призвело до зупинки котелень».

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13 жовтня вже повідомлялося про падіння тиску у магістральному газопроводі Донецької області з 8,5 кгс/кв. см до 4,5 кгс/кв. см.

Також видання повідомляє, що в деяких районах тимчасово окупованої бойовиками Макіївки немає води.