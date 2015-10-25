В окупованій Макіївці немає опалення та води
11:41, 25 жовтня 2015Суспільство
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Жителі тимчасово окупованої Макіївки (Донецька область) другу добу залишаються без тепла, а в багатьох районах міста немає води.
Радіо Свобода
Як передають «Новости Донбасса», на сайтах угруповання «ДНР», яка контролює Макіївку, «зниження тиску газу відзначено в Донецьку і в Макіївці, що призвело до зупинки котелень».
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13 жовтня вже повідомлялося про падіння тиску у магістральному газопроводі Донецької області з 8,5 кгс/кв. см до 4,5 кгс/кв. см.
Також видання повідомляє, що в деяких районах тимчасово окупованої бойовиками Макіївки немає води.
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