ФСБ хотіла заарештувати Яроша, але замість нього до Росії приїхав його заступник Карпюк – адвокат

Тому справу не фальсифікували «від фігуранта», а «від сюжету», тобто вписали Карпюка, Станіслава Клиха, прем'єр-міністра України Арсенія Яценюка та інших до вже повністю готової «історії» про участь громадян України у війні в Чечні.

Про це Новіков написав на своїй сторінці у Facebook.

«Сьогодні сторони зробили вступні заяви і почалося судове. На прохання захисту почали зі свідчень Миколи Карпюка. Він тримався впевнено і докладно перераховував, де він був у 1994 році і особливо 31 грудня під час бою біля палацу Дудаєва, у першій половині 1995 і в 1999-2000. Називав прізвища тих, хто може підтвердити його алібі, яким виданням він давав інтерв'ю і де можуть зберегтися його фотографії. Присяжні слухали його уважно», - повідомив Новіков.

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При цьому він наголосив, що розбіжностей у звинуваченні достатньо.

«Цю справу не фальсифікували «від фігуранта», а «від сюжету», тобто вписали Карпюка, Клиха, Яценюка та інших у вже повністю готову розслідувану історію. 31 грудня 1994 року в Грозному був жорстокий бій, загинуло багато людей. Слідство почали відразу ж. Більшу частину матеріалів справи займають медичні експертизи трупів і старі показання інших учасників подій, у яких ніхто з нинішніх підсудних не згадується. На стороні дудаївців у них брали участь як мінімум покійний Музичко і Мазур, було ще кілька українців. Прізвище Карпюка вперше виникло у справі навіть пізніше, ніж прізвище Яценюка», - зазначив Новіков.

За його даними, їх обох, а також Яроша, братів Тягнибоків та інших «згадав» Малофєєв, який був багато разів засуджений і важко хворий та якому явно запропонували заробити собі спокійний залишок життя у в'язниці.

«Починаючи з 3 березня, він майже щодня описував свої пригоди і перераховував всіх, хто тоді воював разом з ним проти федералів. Дивним чином, у показаннях, які Малофєєв давав до 18 березня, Карпюк, якого зараз називають одним із командирів їхньої групи, не фігурує. Він з'являється там тільки з 18 березня, наступного дня після затримання. Зате Ярош, на той момент вже голова «Правого сектору», і Яценюк присутні спочатку», - написав Новіков.

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«Я пояснюю це тим, що у ФСБ не знали, що Карпюк поїде замість Яроша до Росії. Папери готували на Яроша. Як сказав сьогодні сам Карпюк, починаючи з втечі Януковича, «Правому сектору» наполегливо передавали через якогось «особистого друга Путіна, генерал-лейтенанта», запрошення приїхати на переговори з Путіним до Росії. Ярош їхати відмовився, поїхав Карпюк, його заступник з ідеології. Відразу на кордоні, на КПП їх взяли, суд в Брянську дав Карпюку 14 діб за якусь адміністративку, його привезли до Єсентуків і почали катувати. Обіцяли викрасти сина, докладно описали, до якої школи на якій вулиці той ходить. Паралельно Малофєєв «згадав», що Карпюк був другим після Музичка в їхній банді. У свідченнях, які Карпюк підписав наприкінці березня, замість всього цього говориться, що вони їхали на зустріч з опозицією і Нємцовим», - повідомив Новіков.

Як повідомляв УНІАН, Карпюка російські спецслужби викрали у березні 2014 року. Клих був затриманий у серпні 2014 року в російському місті Орел.

Наприкінці серпня 2015 р. у Слідчому комітеті РФ заявили про спрямування до суду кримінальної справи стосовно Карпюка і Клиха за звинуваченням в участі в боях проти російських військових у Чечні на стороні місцевих ополченців у 1990-х роках.

За версією російського слідства, на початку 1990-х років на території України була створена воєнізована політична організація праворадикального спрямування «УНА-УНСО», що дотримується націоналістичної ідеології, однією з цілей і завдань якої була протидія російській владі у будь-якій формі і знищення громадян РФ російської національності".

Слідчі стверджують, що, «поділяючи зазначені цілі і завдання, к зазначений час на території України до її складу увійшли громадяни України Микола Карпюк, Станіслав Клих, Олександр Малофєєв, Олександр Музичко та інші особи».

«Так, виконуючи накази керівників банди, Карпюк спільно з Музичком очолили банду під назвою «Вікінг», до якої також увійшли учасники «УНА-УНСО» Дмитро Ярош, Юрій Долженко, Олександр Малофєєв, Станіслав Клих та інші особи», - заявили російські слідчі.

Вони також стверджували, що у період з грудня 1994 до січня 1995 року Карпюк, Клих, Малофєєв спільно з іншими учасниками банди неодноразово брали активну участь у бойових зіткненнях з військовослужбовцями ЗС РФ на території президентського палацу, площі «Минутка» та залізничного вокзалу міста Грозного, в ході яких вбили не менш як 30 військовослужбовців і не менш як 13 поранили.

12 жовтня 2015 року у Верховному суді Чеченської Республіки почався розгляд кримінальної справи по суті.

Клих і Карпюк були заарештовані понад рік тому, і за цей час до них жодного разу не був допущений консул України. 26 жовтня після чергового судового засідання український консул вперше відвідав українців у СІЗО.

Крім того, у вересні цього року голова Слідчого комітету РФ Олександр Бастрикін заявив, що Яценюк у 1990-х роках воював проти російської армії в Чечні.

Яценюк назвав заяву Бастрикіна «клінічним діагнозом російської влади».