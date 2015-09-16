Російському консулу вручена нота МЗС у зв'язку з порушеннями прав заарештованих в Росії Карпюка і Клиха

Про це УНІАН повідомили в прес-службі МЗС України.

«15 вересня 2015 року до МЗС України було викликано консула Посольства Російської Федерації в Україні, якому наголошено на наявних порушеннях російською стороною прав громадян України Миколи Карпюка та Станіслава Клиха, висловлено вимоги щодо забезпечення об’єктивного та неупередженого розгляду їхніх справ, неухильного виконання Росією своїх міжнародно-правових зобов’язань, притягнення до відповідальності осіб, винних у їх порушенні, а також вручено ноту МЗС України»,- зазначається в повідомленні.

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МЗС також закликало світове співтовариство використати весь свій вплив на Російську Федерацію з метою звільнення всіх громадян України, яких продовжують незаконно утримувати на території Росії.

В МЗС наголосили, що 15 вересня 2015 року у Верховному суді Чеченської Республіки (Російська Федерація) розпочався розгляд кримінальної справи Карпюка та Клиха, які були арештовані в 2014 році Головним слідчим управлінням Слідчого комітету РФ по Північно-Кавказькому федеральному округу та обвинувачуються в участі у бойових діях на території Чеченської Республіки у 1994-1995 роках.

В МЗС повідомили, що під час першого попереднього судового засідання з розгляду кримінальної справи по суті, яке проходило в закритому режимі лише за участі сторін, адвокати громадян України подали клопотання про розгляд справи судом присяжних. Крім того, Карпюк заявив про те, що не мав можливості ознайомитися з усіма матеріалами справи, і звернуся з проханням надати додатковий час для такого ознайомлення. Ближчим часом суд має ухвалити рішення щодо поданих клопотань.

«МЗС України неодноразово звертало увагу на грубі порушення прав Миколи Карпюка та Станіслава Клиха, яких тримають під вартою в Росії з березня 2014 року та відповідно – з серпня 2014 року», - йдеться у повідомленні.

Зокрема, Клих у липні 2015 року письмово заявив про застосування до нього тортур з боку співробітників російських правоохоронних органів з метою отримання свідчень та про відмову від своїх попередніх свідчень, даних під тортурами.

«Є підстави вважати, що такі ж протизаконні дії застосовувалися щодо Миколи Карпюка.

За весь час ув’язнення до арештованих українців не було допущено консульських посадових осіб України»,- зазначили в МЗС.

Україна розцінює такі дії як свідоме нехтування взятими на себе Росією міжнародними зобов’язаннями, зокрема положеннями Консульської конвенції між Україною та Російською Федерацією, а також як спроби приховати порушення положень Європейської конвенції про запобігання катуванням чи нелюдському або такому, що принижує гідність, поводженню чи покаранню.