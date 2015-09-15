Захист просить про розгляд присяжними справи українців, обвинувачених в участі у чеченській війні

Про це повідомляє РИА «Новости».

«Ми заявили клопотання про розгляд справи судом присяжних, суд пішов у дорадчу кімнату», - заявила адвокат Марина Дубровіна..

Як повідомляв УНІАН, наприкінці серпня в Слідчому комітеті РФ заявили про направлення до суду кримінальної справи проти двох громадян України Миколи Карпюка та Станіслава Клиха за звинуваченням в участі в боях проти російських військових у Чечні на стороні місцевих ополченців у 1990-х роках.

За версією російського слідства, на початку 1990-х років на території України була створена воєнізована політична організація праворадикального спрямування «УНА-УНСО», що дотримується націоналістичної ідеології, одними з цілей і завдань якої були надання протидії російській владі в будь-якій формі і знищення громадян РФ російської національності".

Слідчі стверджують, що, «поділяючи зазначені цілі і завдання, в зазначений час на території України до її складу увійшли громадяни України Микола Карпюк, Станіслав Клих, Олександр Малофєєв, Олександр Музичко та інші особи».

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«Так, виконуючи накази керівників банди, Карпюк спільно з Музичко очолили банду під назвою «Вікінг», до якої також увійшли учасники «УНА-УНСО» Дмитро Ярош, Юрій Долженко, Олександр Малофєєв, Станіслав Клих та інші особи», - стверджують російські слідчі.

Вони заявляють, що в період з грудня 1994 по січень 1995 року Карпюк, Клих, Малофєєв спільно з іншими учасниками банд неодноразово брали активну участь у бойових зіткненнях з військовослужбовцями ЗС РФ на території президентського палацу, площі «Хвилинка» та залізничному вокзалі міста Грозного, в ході яких вбили не менше 30 військовослужбовців і не менше 13 завдали поранення.

"В даний час наслідком зібрана достатня доказова база, в зв'язку з чим кримінальну справу стосовно Карпюка і Клиха із затвердженим обвинувальним висновком направлено до суду для розгляду по суті", - йдеться в повідомленні.

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«Раніше у відношенні учасника банди «Вікінг» - громадянина України Олександра Малофєєва кримінальну справу виділено в окреме провадження у зв'язку з укладенням досудової угоди про співробітництво, яке також із затвердженим обвинувальним висновком направлено до суду для розгляду по суті», - відзначили в Слідчому комітеті РФ.

Нагадаємо, Клих і Карпюк були заарештовані понад рік тому, і за цей час до них жодного разу не був допущений консул України.