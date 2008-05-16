Тимошенко: землю треба продавати як у Запоріжжі

Прем`єр-міністр України Юлія ТИМОШЕНКО доручила керівництву Запорізької обласної держадміністрації вдосконалити механізм проведення в Україні земельних аукціонів.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні на брифінгу повідомив в.о. голови Запорізької ОДА Валерій ЧЕРКАСКА.

За його словами, відповідне доручення було дане йому главою уряду України під час наради за участю керівників 5 регіонів, яке відбулося в Києві 14 травня.

"Прем`єр була здивована, дізнавшись від мене, що аукціони по землі не проводяться, і вислухавши, чому саме, попросила мене підготувати порядок проведення аукціонів з тим, щоб винести його на Кабмін і затвердження Президента", - сказав В. ЧЕРКАСКА.

Він також повідомив, що після наради у прем`єра за ініціативою Ю.ТИМОШЕНКО у нього відбулася зустріч з міністром фінансів України Віктором ПИНЗЕНИКОМ і керівництвом Держкомзему, де детально обговорювалося це питання.

За словами В.ЧЕРКАСКИ, підготувати порядок і представити його уряду Запорізька ОДА має впродовж тижня.

В.о. губернатора вважає, що труднощів з підготовкою відповідних механізмів не буде. "У Запорізькій області, зокрема в Запоріжжі, такий порядок давно відпрацьований", – сказав В.ЧЕРКАСКА.

Довідка УНІАН. Виконком Запорізької міськради, де до призначення в.о. голови ОДА В.ЧЕРКАСКА працював заступником мера, почав проводити земельні аукціони в 2004 році. У 2005 році вперше в Україні в Запоріжжі відбувся аукціон, який транслювався в інтернет-мережі і по телебаченню.