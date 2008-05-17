Податкова адміністрація перейшла на галузевий і ризиковий принцип

Державна податкова адміністрація України перейшла на систему відбору підприємств для перевірки виходячи з галузевого принципу, а також згідно з вивченням рівня ризику несплати податків.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомила заступник голови ДПАУ Наталія РУБАН на прес-конференції.

За її словами, завдяки такій схемі в другому кварталі 2008 року вдалося знизити кількість запланованих перевірок на підприємствах до 5755 (за відповідний період 2007 року план перевірок був встановлений на рівні 8,1 тис. підприємств).

Н.РУБАН також повідомила, що в другому кварталі нинішнього року з урахуванням галузевого принципу перевірятимуться підприємства оптової і роздрібної торгівлі, а також металургійній галузі.

Крім того, ДПАУ планує розробити і надати на розгляд Кабінету Міністрів проект постанови, в якій вказуватимуться близько 17 показників щодо ризиковості підприємства.