Фотограф зняв вражаючі "молочні хвилі" хмар над українськими Карпатами (відео)

"Карпати не підвели. Майже доба зйомок, карта за картою, батарея за батареєю, зліт за зльотом, чай, кава, печиво і не найпростіший шлях назад...вийшло передати все, що хотілося і саме так, як бачили це ми: зачаровує краса природи і грізний характер стихії, обережні хвилі хмар і цілеспрямовані хороводи зірок, безупинний рух, який лише здається хаотичним, і плин часу. Короткого, бути може, але часу", - написав на своїй сторінці в Facebook фотограф Антон Бородавка.

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Автор ролику зізнався, що їм з колегою пощастило насолодитися одним з найбільш вражаючих видовищ в житті.