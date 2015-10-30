У Генштабі розповіли, які боєприпаси зберігалися на складах у Сватовому

Про це в ефірі каналу Еспресо.TV розповів речник генштабу ЗСУ Вадим Селезньов.

"На цих складах зберігається ракетно-артилерійське озброєння. Це так звана проміжна база, на якій концентрується визначена кількість боєприпасів", - заявив він.

За його словами, озброєння зберігали як резерв, щоб можна було використати у разі необхідності на першій лінії оборони.

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"Нині достеменно невідомо, що саме призвело до цієї трагедії. Це чи то запланована акція, чи то нещасний випадок, але місія, яка вирушила на місце трагедії, повинна ці обставини з'ясувати", - наголосив Селезньов.

Окрім того, він додав, що на складах, за оцінками фахівців, знаходиться три з половиною тисячі тонн боєприпасів. Вони зберігалися відповідно до тих умов, яких вимагають правила зберігання боєприпасів.

Як повідомляв УНІАН, за словами голови Луганської ВЦА Георгія Туки, пожежа на артилерійських складах у Сватовому Луганської області виникла після обстрілу з ракетниць.