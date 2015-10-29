Тука повідомив, що стало причиною пожежі на складах у Сватовому

Про це в ефірі ток-шоу "Право на владу" на телеканалі "1+1" заявив голова Луганської ВЦА Георгій Тука, передає ТСН.

"Було два постріли з ракетниць. Перший постріл військовослужбовці загасили. Аде поки вони гасили, пролунав другий постріл, який і спричинив пожежу", - сказав він.

За словами Георгія Туки, за даним фактом правоохоронці порушили кримінальну справу за статтею "Теракт".

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Також голова Луганської області додав, що внаслідок вибухів дві людини загинули і ще дві отримали поранення.

Як повідомляв УНІАН раніше, у Сватовому Луганської області горять склади з боєприпасами. Заступник голови ВЦА Юрій Клименко повідомив про одного загиблого внаслідок влучення снаряду. При цьому, речник Адміністрації президента з питань АТО Олександр Мотузяник не підтвердив інформацію про загиблу людину в результаті вибухів у Сватовому, які виникли через пожежу на складі боєприпасів.