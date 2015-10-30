Розпочалося гасіння пожежі на арсеналі поблизу Сватового

Крім цього, уточнюється інформація щодо кількості поранених внаслідок вибухів на військових складах у Сватовому.

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За даними речника АТО в Луганській області Руслана Ткачука, поранень зазнали 4 місцевих мешканців та 4 військовослужбовців. "Їм оперативно надано необхідну допомогу", - сказав він..

Як повідомляв УНІАН, 29 жовтня о 19.35у Сватовому на території польового складу ракетно-артилерійського озброєння Міністерства оборони, де зберігаються близько 3 тис. тонн боєприпасів, виникла пожежа з подальшою детонацією та розльотом уламків боєприпасів. В ДСНС повідомляли про 2 загиблих та 4 поранених.