Розпочалося гасіння пожежі на арсеналі поблизу Сватового
09:51, 30 жовтня 2015Суспільство
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З 8 години розпочалися заходи з гасіння пожежі на самому арсеналі. Задіяно три пожежні танки ЗСУ, заправку водою яких забезпечують караули ДСНС.
У Сватовому почали гасіння пожежі / @LUGANSK_TODAY
Крім цього, уточнюється інформація щодо кількості поранених внаслідок вибухів на військових складах у Сватовому.
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За даними речника АТО в Луганській області Руслана Ткачука, поранень зазнали 4 місцевих мешканців та 4 військовослужбовців. "Їм оперативно надано необхідну допомогу", - сказав він..
Як повідомляв УНІАН, 29 жовтня о 19.35у Сватовому на території польового складу ракетно-артилерійського озброєння Міністерства оборони, де зберігаються близько 3 тис. тонн боєприпасів, виникла пожежа з подальшою детонацією та розльотом уламків боєприпасів. В ДСНС повідомляли про 2 загиблих та 4 поранених.
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